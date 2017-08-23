BIST Başkanı'ndan önemli açıklama!
Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, “Bono piyasasında temerrüt durumundaki bonolar işlem görmeye devam edecek” dedi.23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
Temerrüt durumundaki bonoların kottan çıkarılması uygulamasının durdurulduğunu belirten Borsa İstanbul (BIST) Başkanı Himmet Karadağ, “Bono piyasasında temerrüt durumundaki bonolar işlem görmeye devam edecek.” dedi.
Karadağ, “Bonolar için gözaltı pazarı benzeri pazarı yakında işlerliğe kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.