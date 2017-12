Bismil’e devlet eli değdi

DİYARBAKIR Yanlış yolda yürüyen yerel yönetimlere devletin el koymasından sonra ortaya çıkan başarı hikayelerine Bismil de eklendi. Bismil Belediyesi, aşevi kurarak, her gün ihtiyaç sahibi 300 ailenin iki öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır’ın Bismil Belediyesince kurulan aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 300 aileye iki öğün sıcak aş dağıtılıyor.

Yapılan görevlendirmenin ardından tek tek uygulamaya geçirilen sosyal projelerle vatandaşın hayatına dokunmaya devam eden Bismil Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’yla kurduğu aşevi aracılığıyla yoksulun sofrasından sıcak yemeği eksik etmiyor.

Aşevinden her gün 300 aileye iki öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Araçlarla dezavantajlı ailelerin evlerine götürülen yemekler, ailelere teslim ediliyor.

VATANDAŞIN OLDUĞU HER YERDE

Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini söyledi. “Vatandaşın olduğu her yerde biz de olacağız” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Gülenç, göreve getirildikleri günden bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İnsanların en önemli gereksinimi olan beslenme ihtiyacını karşılama konusunda da çalışmalarının bulunduğunu aktaran Gülenç, “Özellikle kimsesi olmayan veya beslenme ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara yönelik aşevi kurduk” dedi.

Aşevini “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” şiarı çerçevesinde kurduklarını anlatan Gülenç, şöyle konuştu:

“Aşevinde her gün düzenli olarak pişirilen sıcak yemek, kendi dağıtım ekiplerimizce öğle ve akşam olacak şekilde 300 aileye veriyoruz. Vatandaşların bu konudaki memnuniyeti bizi ayrıca sevindiriyor. Bir hizmet yaparken vatandaşımızı da rencide etmeden ve üzmeden yapmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle bir dağıtım sistemi kurduk. Ekiplerimiz her gün aşevinden aldığı sıcak yemekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.”

İhtiyaç sahibi aileleri belirlerken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın kayıtlarından faydalandıklarını belirten Gülenç, “Gerçekten ihtiyaç sahibi olan beslenme ihtiyacını gerektiği gibi karşılayamayan vatandaşlarımızı yaptığımız çalışma neticesinde belirledik” ifadelerini kullandı.

105 yaşındaki eşi Faik Yavuzkılıç ile yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fahriye Yavuzkılıç, eşiyle tek başına yaşadıklarını söyledi.

‘HER EKSİĞİMİZ GİDERİLİYOR’

“İkimiz de yaşlıyız, bir tas su bile içecek durumda değiliz” diyen Yavuzkılıç, “Yemek geldiğinde merdiven basamağını inemediğim için görevliler yemeği getirip bana veriyorlar. Allah onlardan ve hükümetten razı olsun, aç kalmamıza izin vermiyorlar. Devlet, her eksiğimizi gideriyor. Belediyeden olmazsa aç kalacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklarının fırsat buldukça gelip ev işleri konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Yavuzkılıç, “Çocuklarımız bazen bizi unutuyor ama devlet bizi unutmuyor. Allah devletin eksikliğini vermesin. İki öğün yemeğimizi onlar karşılıyor” dedi.

‘EVDEKİ YEMEKTEN GÜZEL’

Görme engelli 7 çocuk babası İslam Yavuzkılıç, engelli olduğundan devletin vermiş olduğu maaşla geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Belediyenin kurduğu aşevinden yaklaşık 6 aydır kendilerine her gün yemek getirildiğine işaret eden Yavuzkılıç, şunları aktardı:

“Her gün bize yemek getiriyorlar, onlardan çok memnunuz. Allah devletimizden ve yemek getirenlerden razı olsun. Bunun devam etmesini diliyoruz. Yemekleri çok beğeniyoruz. Bizim evden yapılan yemekten çok daha güzel.”

GÜNDE ÜÇ ÇEŞİT ÇIKIYOR

Aşevi sorumlusu Emin Arslan da aşevinde pişirdikleri yemeklerde kullandıkları malzemelerin tazeliğine çok dikkat ettiklerini vurguladı.

Aşevinde gereken hijyen kuralların tümüne riayet edildiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

“Hem görüntü hem tat bakımından çok güzel yemekler yapıyoruz. Dağıttığımız ailelere yemeklerle ilgili bir sorun olup olmadığını tespit etmek için takip yapıyoruz. Ürün seçiminde tazelik ve kalitesine çok önem veriyoruz. Günde 3 çeşit yemek çıkarıyoruz. Burada yaklaşık 45 çeşit yemek pişiriyoruz. Günlük programımız çerçevesinde bunları listeleyerek her gün farklı çeşitleri vatandaşımıza sunuyoruz.”