Bismil Belediyesi'nden 'toprak reformu' gibi uygulama

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, aralarında bir şehit ailesinin de bulunduğu toplam 15 yardıma muhtaç aileye toplam 120 dönüm arazi vererek, yaklaşık 110 kişi için yeni geçim kaynağı oluşturdu. Toprağın sürülmesi, ekimi de İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kontrolünde yapılan sebze ekili arazilerde, yaklaşık 4 ay sonra ilk hasat yapıldı.



Bismil Kaymakamı ve Belediyesi Başkanvekili Turgay Gülenç, ilçedeki yoksul ve şehit ailesine imkan sağlamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa yapılan projeyle, vatandaşlar için arazi kiralayarak, geçim kaynağı oluşturdu. Proje kapsamında 15 aile için ortalama 8-10'ar dönüm arazi kiralanıp, buralarda yetiştirilecek domotes, biber, patlıcan, bamya, salatalık, karpuz ve kavun gibi ürünlerin gübre, sulama, fide gibi bir çok imkan sağlandı. 80 bin lira maliyeti olan projeden yararlanacak aileler, 4 aylık bir sürede yaklaşık 40 bin lira gelir elde edecek.



"DEVLETİN İMKANLARI, HALKIN GÜCÜYLE BULUŞTU"



Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, proje kapsamında değişik yerlerde toplam 120 dönüm arazi kiraladıklarını belirterek, devletin imkanlarıyla vatandaşa gelir kaynağı oluşturduklarını söyledi. Başkanvekili Güenç, şunları söyledi:



"İlçemizde fakirlik büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Bismil Belediyesi, bir proje gerçekleştirme konusunda harekete geçtik. Bismil'in verimli toprağını, insan gücünü kullanıp, devlet imkanıyla bir araya getirerek, vakfımıza yardım için başvuran vatandaşlarımız için bu projeyi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında 15 muhtaç aileye 6-10 dönüm dolayında bahçe alanları tesis ettik. Bu bahçelerin kiralarını biz karşıladık. Bununla beraber toprağın işlenmesi, fideler, gübre, çapa ve diğer tüm giderleri biz üstlendik. Bahçelerde toplanan ürünlerin gelirleri ailelerimize kalacak. 120 dönümlük bir alanı proje kapsamında ailelerimize tahsis ettik. Şu an burada bulunduğum tarla hayırsever vatandaşımıza ait. Bu tarlayı şehit ailemize tahsis ettiğimiz için hayırsever vatandaşımız kira talebinde bulunmadı. Ancak diğer tarlaların kira giderlerini biz karşıladık. Projede 80 bin lira giderimiz oldu. Projeden faydalanacak ailelerimiz yaklaşık 40 bin lira gelir elde edecek."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 50 AİLEYE İMKAN SAĞLAYACAĞIZ"



Projenin önümüzdeki yıl da devam edeceğini anlatan Başkanvekili Gülenç, gelecek yıl 50 aileyi projeden yararlandıracaklarını söyledi. Ürünler için pazar imkanı da oluşturduklarını kaydeden Gülenç, "Önümüzdeki yıl hem kiralama yapacağız, hem de Büyükşehir Belediyemiz'e ait 200 dönümlük arazi var. Aynı zamanda hazineye ait de 200 dönümlük başka bir arazi var. Bu arazilerimizi bu proje kapsamında kullanacağız. Yine aynı sistemle önümzdeki yıl 50 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir işsizlik var. Bölgemizde kaynaklar çok, toprağımız bereketlidir, suyumuz, güneşimiz var. Bunları değerlendiğimiz taktirde işsizliğe de çözüm bulabiliriz. Bu projemiz de bu anlamda çok değerlidir. Üreticilerimiz ürünlerini elde ettikten sonra, bu ürünleri vatandaşımıza pazar imkanı da sunuyoruz. Belediyemiz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortaklaşa bu yıl aş evini kurduk. Bu aş evinde her gün 300 kişiye 2 öğün yemek dağıtıyoruz. Buradaki ürünleri vatandaşlarımız satamama durumu olursa ürünleri biz satın alacağız" diye konuştu.



ŞEHİT BABASI ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ TORUNLARININ EĞİTİMİNE HARCAYACAK



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 2016 yılında terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir'in babası Mehmet Akdemir'in de proje kapsamında 15 dönümlük araziden faydalandığını anlatan Başkanvekili Gülen, "Şehitlerimizin yakınları, şehitlerimizin kutsal emanetleridir. Şehitlerimizin ailelerine ne yaparsak yetersizdir. Vicdanen kendimizi rahat etmemiz için, uyguladığımız projede Türkmenhacı Köyü'ndeki şehit ailesini de faydalandırdık. Yaptığımız çalışma sosyal devletin bir gereğidir. Vatandaşımızın gözündeki 'devlet bize bakıyor' ışığını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Şehidimizin babası Mehmet Amca, burada elde ettiği geliri de şehidi çocuğu olan torunlarının eğitimine kullanacak" diye konuştu.



Şehit babası Mehmet Akdemir ise, kendisine yapılan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.