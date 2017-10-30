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Bisikletli kadından Trump'a şok hareket

Bir kadın bisikletli ABD Başkanı Trump'ın konvoyunun yanından geçmesi sırasında orta parmağını göstererek hareket çekti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:14
Bisikletli kadından Trump'a şok hareket

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cumartesi konvoyuyla birlikte Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nden ayrıldığı sırada, yanından geçen bir kadın bisikletlinin müstehcen 'el hareketine' maruz kaldı. Trump'a eşlik eden gazetecilerin aktardığına göre konvoy kulüpten ayrıldığı sırada, baş parmaklarıyla zemini işaret etmek suretiyle hoşnutsuzluğunu gösteren iki yayayla karşılaştı.

Habere göre bu olayı bisikletçinin orta parmak hareketi izledi.

Olaya tanık olan muhabirler durumu şöyle özetledi:

“Daha sonra beyaz tişörtlu, kasklı bir kadın bisikletli, kendisini sollayan konvoya orta parmağını gösterdi. (…) Konvoy yavaşladığında bisikletli konvoya yetişti ve farklı bir yöne dönene kadar orta parmağını göstermeye devam etti.”

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:14
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. el hareketine
  3. Ulusal Golf Kulübü
  4. Virginia
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