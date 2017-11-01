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Bisikletli hırsız yaşlı kadının cüzdanını alarak kaçtı

Karaman’da pazardan dönen yaşlı kadının yanına bisikletle yaklaşan bir kişi, yaşlı kadının elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:24
Bisikletli hırsız yaşlı kadının cüzdanını alarak kaçtı

Olay, dün Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinin yakınındaki pazar yerinden alışveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine dönüşe geçen 70 yaşındaki Fatma Yılmaz, bir süre dinlenmek için parktaki banka oturmak istediği sırada arkasında bisikletle gelen bir kişi elindeki cüzdanı alarak kaçtı. Neye uğradığı şaşıran yaşlı kadın, kapkaççının arkasından, "Evin anahtarlarını bırak para senin olsun" diye bağırdı. Bu sese kulak vermeyen bisikletli kapkaççı ise kayıplara karıştı. Yaşlı kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelerek yaşlı kadınla görüşen ekipler, 15’li yaşlarda olduğunu tespit ettiği kapkaççıyı yakalayabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Kapkaççıyı tespit edebilmek için çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, buradan da bir sonuç alamadı. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Fatma Yılmaz, "Böyle bir olay ilk defa başıma geldi. Pazardan dönerken dinlenmek için parktaki banka oturmak istediğim sırada arkamdan gelen bisikletli bir kişi elimdeki yaklaşık 100 liraya yakın para ve evin anahtarların içinde bulunduğu cüzdanımı alıp kaçtı. Arkasından çocuğa, 'Evin anahtarlarını bırak para senin olsun' diye bağırdım ancak hiç durmadan kaçtı. Sonra bir genç yardımıma geldi ve polisi aradı" dedi.

Polis, şimdi bisikletli kapkaççıyı yakalayabilmek soruşturmasını sürdürüyor.  

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:24
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