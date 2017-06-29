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Bisikletiyle kamyonun altında kaldı

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen kazada , kamyonun altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:55
Bisikletiyle kamyonun altında kaldı

İddiaya görebu akşam saat 22:00 sıralarında Tire Kesikbaş mevkiinde bisikleti ile gezintiye çıkan 11 yaşındaki Zafer İnceoğlan, Turan Mahallesi Balım Sultan Caddesi’ne girdiği esnada karşı yönden gelen Halit A. Yönetimindeki 35 T 0103 plakalı kamyonun altında kaldı.

kamyonun yanından geçerken, bisikletiyle bilinmeyen bir sebeptendolayı dengesini kaybeden minik Zafer, kamyonun yan kısmından altına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdiler. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulans, minik Zafer’i alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Tire Devlet Hastanesi Doktor ve personeli minik Zafer için seferber oldu.Tüm müdahalelere cevap vermeyen talihsiz Zafer yaşama tutunamadı.Tire Dört Eylül Okulu’nda beşinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen minik Zafer’in ölümünü duyan yakınları, olay yerine ve hastaneye akın ederken, polis kazailgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:55
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