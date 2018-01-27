Bisiklet taksiler yollarda

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve vatandaşları bisiklet kullanıma teşvik etmek amacı ile Türkiye’de bir ilk olarak alınan elektrikli bisikletler 8 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet verecek.





Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında belirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak elektrikli bisiklet taksiler, öncelikli olarak 60 yaş ve üzeri, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlara hizmet verecek.