Bisiklet sürücüleri yaralı karacaya can oldu

SARDOS adına bir açıklama yapan Faruk Eker, “Mevsimin hassas dönemleri olduğundan dolayı ormanlık alanlara girmeden yakın bölgelerde faaliyetlerimizi planlıyoruz. Yine böyle bir faaliyetimizde asfalta 300 metre mesafede bir karaca yavrusunun ayakta hareketsiz durduğunu gördük. Yanına yaklaştığımızda kaçmayan bu güzel yaban hayvanını kontrol ettiğimizde boyun bölgesinde hafif yaralı olduğunu tespit ettik. Tahminimize göre saldırgan her ne ise bizim sesimizi duyarak bırakıp kaçtı. Önce yanımızdaki sulardan bir miktar su verdik sonrasında Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile temasa geçtik. Çok kısa zamanda gelen bir ekip ile göndererek Edirne Doğal Hayatı Koruma memurlarına teslim edilerek sevkini sağladık. Duyarlılığı ve desteğinden dolayı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Doğa bizim tüm yaşayanları ile geleceğimizdir, ormanları koruyalım, doğayı sevelim” dedi.