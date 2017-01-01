Biruni'de Tercihler Sağlık Odaklı

*Bir eğitim kurumunun ismi ile müsemma olması çok önemli bir şey. Ayrıca slogan da önemlidir. Biruni Üniversitesi’ni kurarken, bu ismi 250 isim arasından seçtik ve sloganını ‘Bilimin Geleceği’ olarak belirledik. Biruni 11. Yüzyılda yaşamış bir bilim adamı olup, 1973 yılında UNESCO tarafından adı ‘bilimsel deha’ olarak tescillenmiş, 75 yıllık ömründe bilme damgasını adeta vurmuş bir isim. Onun hedefleri gibi bizlerin de hedefi net. Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak… Biruni, sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri istirahat ettiğini, diğer günler çalıştığını belirtiyor. Biz de çok şükür çalışıyoruz.

*Eğitimin motor gücü enerji ve heyecandır. Heyecan olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz bu heyecanı hem akademik kadromuzda, hem idari personelimizde hem de öğrencilerde yaşatmaya çalışıyoruz.

*Biruni Üniversitesi bünyesinde Eğitim, Diş, Eczacılık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri’nin yanı sıra Tıp Fakültesi yer alıyor.

*Biruni Üniversitesi’nde 5 yılda öğrenci mevcudu 4 bini aştı. Öğrencilerimiz buraya öğrenmeye geliyor. Bilim dediğiniz şey, sürekli öğrenmek, öğretmek demektir. Başarmanın yolu o bilimi hayat tarzına dönüştürmekten geçiyor. Bilim işini her zaman aşkla yapmak lazım. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘İşini aşkla yapan dünyayı taşır. Aşksız yapan ölü ceset taşır’.. İşte bizim sıkıntımız bu…Bilimi yeni nesle iyi öğretmek gerek. Bu fikirden hareketle üniversitemizde açılan Binbir İcat Sergisi ile atalarımızın bilim adına neler yaptıklarını çocuklarımıza anlatmak istedik. Sonuçta bir bilim, eğitim ortamında iseniz mazinizin güçlü olması gerekiyor.

Yeni Öğrencilere Davet

Bu yıl da yeni öğrenci için hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Prof. Dr. Adnan Yüksel, aday öğrencilere ise şöyle seslendi: ’Kapasitenize, istekleriniz kadar vizyonunuza da uygun bir yere yerleşmeniz önemli. Seçeceğiniz üniversitenin yerleşkesinin konumunu göz ardı etmeyin. Biruni Üniversitesi bu yönüyle oldukça avantajlı. Sağlık alanında tercih edilebilecek en doğru adreslerden birisiyiz. Gerçek bilimin adresi olarak kendimizi konumlandırdık. Bir üniversite için akademisyen kadrosu da çok önemli. Web sayfamızdan bunu da inceleyin. Ayrıca modern binalara sahibiz. Gelip laboratuarlarımız ve diğer ünitelerimizi gezebilirsiniz. Sağlıkla ilgili tercihte bulunanlar, hastanesi olmayan hiçbir üniversiteyi tercih etmesin. El elin koyununu türkü çağırarak güdermiş. Bu hataya sakın düşmeyin. İsmimiz ne bir semt ne de bir soyadı üniversitesi, Batıya kafa tutacak bilim üretmek için sizleri Biruni’ye davet ediyoruz.