Birtürk: Meral Akşener Amerika projesidir

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisindeki istifalar ve gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı yaptı. MHP İl Binası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Birtürk, yerel seçimlerde tüm ilçelere talip olduklarını belirterek partisinin yıpratılma operasyonlarına karşı ayakta kaldığını söyledi.

Partisinin Buldan ilçe teşkilatıyla ilgili basında çıkan istifa haberlerine değinen Birtürk, Buldan ilçe başkanı ve yönetimini parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, kesin ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk ettiklerini belirtti. Birtürk, "Biz göreve geldikten sonra bazı ilçeleri değiştirmek zorunda kaldık. Hala o ‘aymazlıklar’, o karşıt görüşler devam etmektedir. Biz bunun yanında biz Baklan ilçesinde bir değişiklik yapacaktık. Biz tam değişiklik yapacağımız sırada, üstü olmayan, tek elden çıkan bir istifa dilekçeleri geldi. Bunların üst yazıları olmadığı, işleme koymamız mümkün olmadı. Daha sonra Çivril ilçemizde, 41 kişi istifa söz konusu oldu. orada da görüntüyü baktığımız zaman 23 kişi, yazıya baktığımız zaman 41 kişi ama hala elimize ne bir yazı ne de istifa ile ilgili resmi bir belge var. Dün itibari ile Buldan ilçesinde istifa haberi bize ulaştı. Şuana kadar bize gelen resmi bir haber yoktur" ifadelerini kaydetti.

"Daha önce ihraç edilen kişiler istifa etti"

Buldan olayının ayrı olay olduğunu belirten Birtürk, "Buldan ilçemizi hem kapattık, hem de tüm yöneticilerini ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettik. Dolayısıyla parti ile bağı olmayan bir kişi, ihraç edilen bir kişi maalesef, partinin amblemi ile oğlunun ve kızının düğünü için davetiye gönderiyor. Bu son derece çirkin, son derece aymazlıktır. Üstüne üstlük bu kişiler, ilçe teşkilatını kapattığımız gün partinin bayrağını yırtıyorlar ve yırtarken de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Baktığınız zaman 10 kişilik bir grup var, önlerinde istifa dilekçeleri var. Net söylüyorum" dedi.

"Bunların hepsi sahte dilekçedir"

Verilen istifaların sahte olduğunu savunan Birtürk, "Bunların hepsi sahtedir, uydurmadır. Madem öyle giderseniz, notere veya seçim kuruluna istifa ettiğinizi bildirirsiniz, bu da resmiyet kazanır. Ben inanıyorum ki, istifa eden 9 kişidir ve bu 9 kişi de partiden atılmış insanlardır, bu 200 kişi de sahtedir. Bunları önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Eğer bunlar 200 kişinin istifa ettiğini resmi olarak ispatlasa, hep beraber gidelim ben burada bir hafta durmam. Bunlar yalan, bunların derdi, imanı ne yapabilirizdir" diye konuştu.

"Oy kaybı yaşamayacağız"

Partisinin şu anki oy oranın yüzde 14-15’lerde olduğunu belirten Birtürk, Meral Akşener tarafından kurulan partinin MHP’yi oy kaybına uğratmayacağını dile getirdi. Birtürk, "Bunların oyları anketlerde yüzde 5-6 çıkıyor, bunlar da şişirme bir ankettir. Ben bunların MHP’ye yüzde 5-6 civarında bir oy kaybı gibi bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Zaten bunların oyu, verilmeyen oylardı. Yani safra atılmıştır" diye konuştu.

"Meral Akşener, Cem Uzan gibi bir Amerikan projesidir"

Meral Akşener tarafından kurulan partinin, Cem Uzan gibi bir Amerikan projesi olduğunu ileri süren Birtürk, "Bir Amerikan projesi olan Cem Uzan vakası, Meral Akşener ile ilgili yine bir Amerikan projesi, FETÖ projesi olan projedir. İkisi de aynıdır, bu MHP’yi bölmek için, yok etmek için yapılan bir projedir. Ama bunlardan hiç kimse başarılı olamayacaktır. Listeye baktığınız zaman en aşırı uçtan kişiler var. HDP’den adamlar var, Doğru Yol’dan adamlar var. Bizden de ihraç edilmiş, kendi partisine ihanet eden, sürekli 2002’den beri oy vermeyen kişiler var. Onun için o listede gerçekten vatanın ve milletini seven, etrafı olan kişilerden hiç kimse yok. İlerleyen günlerde göreceğiz" ifadelerini kaydetti.

İHA