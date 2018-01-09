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Birlis'te korkutan kaza: 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz-Ahlat karayolunda otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

09 Ocak 2018 Salı 09:59
Birlis'te korkutan kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza, Adilcevaz-Ahlat karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Önder Kurt yönetimindeki 23 BP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü Önder Kurt ile birlikte Saliha Kurt ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz ve Ahlat’taki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından yol tekrardan kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:59
  1. Bitlis
  2. Adilcevaz
  3. Ahlat
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