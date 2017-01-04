'Birlikte çalışmayı sürdüreceğiz'

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ABD Başkanı Barack Obama ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Obama hem Reina saldırısında hem de Kayseri saldırısında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede Obama'nın, Suriye'de başlayan ateşkes ve hazırlıkları devam eden barış görüşmeleri için Türkiye'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ise "İki lider, görüşmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı" haberini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı" ifadeleri yer aldı