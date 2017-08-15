Birleşmiş Milletler'in Mali'deki barış gücü misyonuna saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, 7 kişinin öldüğünü 7 kişinin yaralandığını açıkladı.15 Ağustos 2017 Salı 07:59
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.
Haq, barış gücü misyonuna yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.