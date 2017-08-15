Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler'in Mali'deki barış gücü misyonuna saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, 7 kişinin öldüğünü 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

15 Ağustos 2017 Salı 07:59
Birleşmiş Milletler'in Mali'deki barış gücü misyonuna saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.

Haq, barış gücü misyonuna yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:59
  1. Bm
  2. Mali
  3. Birleşmiş Milletler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid Salah’ı tutukladılar!
    1. Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid..
    2. Donald Trump'ın danışmanlık..
    3. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    4. Erdoğan 6 ay önce düğmeye bastı… Rekor..
    5. Bayram tatili kaç gün olacak? Bugün..
    6. Aydın'da ilçe bir anda karıştı!..
    7. Çatışmalar şiddetlendi! Koalisyon..
    8. Mezarlıkta yangın çıktı
    9. Erdoğan: Öğrenci bursları daha artacak
    10. Dışişleri açıklamasındaki ilginç..
    11. Gaziantep'te korkunç fabrika yangını..
    12. Kaçırıldığını iddia eden hemşire her..
    13. Çin'den Amerika'ya sert tepki: Endişe..
    14. 'Madem katil oldum bari bunu da..
    15. Son dakika… Her yerde aranan kritik..
    16. Ciğerci neden Selçuk İnan'a koştu?
    17. Younes Belhanda'dan maç sonu yorumu:..
    18. Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı..
    20. Kayseri'de Bylock'cu 12 kişi cezaevine..
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!
    ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!