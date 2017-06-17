Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye skandal çağrı: İade edin
Birleşmiş Milletler, kamudan ihraç edildikten sonra 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili Türkiye'ye skandal bir çağrıda bulundu.17 Haziran 2017 Cumartesi 10:27
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 35. oturumunda, KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili yaptığı açıklamada görevlerine iade edilmesi talebinde bulundu.
'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN' TUTUKLANMIŞLARDI
Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.