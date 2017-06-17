Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye skandal çağrı: İade edin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 35. oturumunda, KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili yaptığı açıklamada görevlerine iade edilmesi talebinde bulundu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN' TUTUKLANMIŞLARDI

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.