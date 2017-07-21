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Birleşmiş Milletler'den Kudüs çağrısı

BM'den Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarına ilişkin bir açıklama geldi. BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Taraflara Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını azaltması çağrısında bulunuyorum" dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:27
Birleşmiş Milletler'den Kudüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresinde artan gerginlik ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İki tarafın liderlerinin şiddet olaylarını kınayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünün korunması ve kutsal mekanlara saygı duyulması yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Mladenov, bu açıklamaların tarafların endişelerinin giderilmesine ve provokatif söylemlere son verilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini kaydetti.

Mladenov, "Taraflara Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını azaltması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:27
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