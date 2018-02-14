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Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs Rum  yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri nedeniyle "artan gerginlikten üzüntü duyulduğunu" ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in "Kıbrıs'ın çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da yarar sağlaması çağrısını yinelediği" açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:17
Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, AA muhabirine konuya  ilişkin sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, hidrokarbon  arayışı yüzünden gerginliğin bir kez daha artmasından üzüntü duyuyor ve ilgili  tüm taraflara gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapması çağrısı  yapıyor." ifadesini kullandı.

Haq, BM Genel Sekreterliğinin, taraf oldukları anlaşmalar ve  uluslararası hukuk doğrultusunda üye devletlerin haklarına ilişkin bir tavır  alamayacağını belirtti.

Sözcü, Guterres'in "Kıbrıs sorununun çözümüyle hidrokarbon  faaliyetlerinden kaynaklanan sorunun da kesin olarak çözüleceğini, iş birlikçi ve  karşılıklı yarar sağlayan çözümlerin önünün açılacağını vurguladığını" kaydetti.

Türk ve Rum liderlerin daha önce müzakerelerde "Birleşik Kıbrıs'taki"  doğal kaynakların gelecekteki federal hükümetin yetki alanı içinde yer alacağına  dair anlaştıklarını hatırlatan Farhan Haq, "Genel Sekreter, 9 Ocak 2018 tarihli  raporunda olduğu gibi Kıbrıs'ın çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki  toplumun da yarar sağlaması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

  
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:17
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