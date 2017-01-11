Birleşmiş Milletler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran çağrı

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Birleşmiş Milletler-BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin görevinin savaşları engellemek olduğunu hatırlatarak, barışın sağlanması için örgütün strateji, yapı ve operasyonlarında değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne ilk hitabında, BM'nin önceliğinin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı.

Kriz bölgelerindeki milyonlarca insanın BM Güvenlik Konseyi'ne bel bağladığını ancak krizleri önlemek yerine çok fazla zaman ve kaynak harcandığına dikkati çeken Antonio Guterres, "İnsanlar çok büyük bedeller ödüyor" dedi.

BM'nin yeni bir yaklaşım belirlemesi gerektiğininin önemine işaret eden Guterres, "Birleşmiş Milletler savaşları önlemek için kuruldu. Barışı sağlamak için tutumumuzu gözden geçirmeli, strateji, yapı ve operasyonlarımızda değişikliğe gitmeliyiz" ifadesini kullandı.

Guterres, üye ülker birbirine güvenmediği için krizleri önleme konusunda birçok fırsatın kaçırıldığını belirterek, "Bugün liderlik ortaya koyarak, barışı öncelik vererek, Birleşmiş Milletler'in itibarını ve nüfuzunu güçlendirmemiz gerek" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİ HAKLI ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısında reforma gidilmesi gerektiği yönündeki eleştirilerini sık sık dile getirmişti. En son Eylül 2016'de BM Genel Kurulu'na seslenen Erdoğan şunları söylemişti:

"Güvenlik Konseyi'ni, temsil niteliği güçlendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üzerinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı sağlamalıyız. Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi gerekir. Özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter Ban Ki-mun önderliğinde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan BM Güvenlik Konseyi reforme edilmekçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür" gerçeğini her fırsatta, uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz hatırlatıyorum.

5 ülkenin iki dudağı arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda mahkum ediliyor. Tüm dünyanın temsil edilmediği Güvenlik Konseyi adalet getiremez. 20 ülke mi BM Güvenlik Konseyi'nde olacak bunların hepsi daimi olsun. BM Güvenlik Konseyi'nde tüm dünya ülkeleri dönüşümlü olarak yerini alsın.

Irkçılık ve İslam karşıtlığı yurtdışında milyonlarca vatandaşı olan Türkiye için çok önemli bir konudur."