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Birleşmiş Milletler'den Afganistan ve Pakistan saldırılarına kınama

BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Pakistan'ın Lahor kentlerindeki terör saldırılarını kınadı.

25 Temmuz 2017 Salı 09:30
Birleşmiş Milletler'den Afganistan ve Pakistan saldırılarına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Pakistan'ın Lahor kentinde ise 80'den fazla kişininin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarını kınadı.

BM Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada "çirkin ve korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırıları kınandı.

Terör saldırılarının kurbanlarının yakınları ile Afganistan ve Pakistan halklarına taziye sunulan açıklamada, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu belirtildi.

Saldırıların failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Afganistan ve Pakistan ile işbirliği içinde olunacağı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada "korkunç" olarak nitelendirdiği terör saldırılarını kınadı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:30
  1. Afganistan
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Pakistan
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