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Birleşmiş Milletlerden acil ortak eylem çağrısı

BM, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde küresel sorumlulukları yerine getirmek için ortak eylem çağrısında bulundu.

27 Haziran 2017 Salı 17:15
Birleşmiş Milletlerden acil ortak eylem çağrısı

BM, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde yaşanan küresel felakete dikkat çekti. BM, dünya ülkelerine taahhütlerini yerine getirme ve onları atılacak adımların insan hakları ile uyumlu olması, eşitlik, barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi garanti etmesi gerektiği konusunda birlik olmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, ’’Uyuşturucu sorununa karşı yapılan küresel mücadelede karşılaşılan risk ve zorluklara rağmen doğru yolda olduğumuzu ve birlikte çözümler üreterek koordineli, dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım uygulayabileceğimizi umuyor ve buna inanıyorum’’ dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:15
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