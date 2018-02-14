Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler'den 2 ülke için karar: Askıya aldılar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Venezuela ve Libya'nın oy kullanma hakkını 3 sene içinde üçüncü kez durdurdu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:54
Birleşmiş Milletler'den 2 ülke için karar: Askıya aldılar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ocak sonunda aralarında Venezuela ve Libya'nın da olduğu 14 ülkenin BM'ye borcu olduğunu açıklamasının akabinde Genel Kurul Sözcüsü Brenden Varma, Venezuela ve Libya'nın oy kullanma hakkının askıya alındığını belirtti.

Guterres'in Genel Kurul Başkanlığına gönderdiği mektupta, oy kullanma haklarını geri kazanabilmek için Venezuela'nın asgari 25 milyon dolar, Libya'nın da en az 6,5 milyon dolar ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

Üyelik aidatını ödemediği için Genel Kurulda oy kullanma hakkı askıya alınan diğer ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Marshall Adaları, Surinam, Yemen ve Ekvator Ginesi oldu.

Genel Kurulda alınan karara göre, Komorlar, Gine-Bissau, Sao Tome ve Principe ile Somali'ye borçlu olmalarına rağmen oy kullanma hakkı verilecek.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:54
  1. bm
  2. Venezuella
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    1. Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    2. Türkiye'de ne kadar Suriyeli sığınmacı..
    3. Skandalla ilgili Bakan'dan açıklama..
    4. Kahramanmaraş’ta servet değerindeki..
    5. Akit gördü, yanlıştan dönüldü
    6. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan..
    7. Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
    8. O isimden küstah çıkış: Türkiye..
    9. Bu son 28 Şubat olsun
    10. Terör örgütü PKK'nın "tavuk..
    11. TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı
    12. ASELSAN üretti! Hayat kurtaran yerli..
    13. 150 milyonluk kira sertifikası
    14. Afrin Harekatı'nın Doğu ve Güneydoğu..
    15. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 240 bin..
    16. Çete üyeleri bu yöntemle 1 milyon 200..
    17. 'ABD para veriyor, CHP kalkan oluyor'
    18. Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç..
    19. Sağlıkla büyümede ikinci perde
    20. Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...