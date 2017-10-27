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Birleşmiş Milletler raportöründen 'İsrail'e yaptırım' çağrısı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk,uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında üretim yapan İsrailli şirketlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

27 Ekim 2017 Cuma 08:36
Birleşmiş Milletler raportöründen 'İsrail'e yaptırım' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Kurulunda insan hakları konularını ele alan 3. Komite'ye sunduğu yıllık raporuna ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in 50 yıldır devam eden işgali ve "sistematik insan hakları ihlallerinin" her geçen gün arttığına dikkati çeken Lynk, İsrail ile işgal altındaki Filistin arasında "büyük bir asimetrik güç farkı" olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun İsrail'e yönelik yaptırım uygulamasının, bu ülke yönetiminin politikalarını değiştirmesinde etkili olabileceği önerisinde bulunan Lynk, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum İsrailli şirketlerin işgal altındaki Filistin topraklarında ürettiği ürünleri almamalı. Bu şirketlerin orada bulunması kanunen yasak... İsrail, dış dünya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ticarete çok bağımlı. Bir anda İsrailliler yurt dışına seyahat ederken vizeye gereksinim duysa, AB ile ticaret anlaşmaları yapamasa, İsrail'le askeri, ekonomik ya da akademik iş birliği son bulsa İsraillilerin ve İsrail hükümetinin tutumunda köklü bir değişiklik görmeye başlardık. Bunun olması gerek. Bin kilometre mesafedeki bir yolculuk bile tek adımla başlar ve bu atmamız gereken ilk adım olabilir."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:36
  1. BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Anadolu Ajansı
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