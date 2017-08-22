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Birleşmiş Milletler, gönderilen kimyasal silahlara el koydu!

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin, Suriye kimyasal silah kurumuna son altı ay içinde yaptığı iki sevkiyatın yakalandığını iddia etti

22 Ağustos 2017 Salı 14:28
Birleşmiş Milletler, gönderilen kimyasal silahlara el koydu!

BM'nin gizli bir raporunda, Kuzey Kore tarafından Suriye'nin kimyasal silah kurumuna sevkiyat yapıldığı öne sürüldü.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar hakkında bir gizli rapor hazırlayan BM heyeti, bu ülkeden Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne (SSRC) yapılan iki sevkiyata el koyulduğunu öne sürdü. Raporda, son 6 ay içerisinde Kuzey Kore tarafından kuruluşa yapılmak istenen 2 sevkiyatın engellendiği iddia edildi.

Hazırlanan 37 sayfalık raporun, bağımsız BM uzmanlarının oluşturduğu bir jüri tarafından hazırlandığı ve bu ay başlarında BM Güvenlik Konseyine sunulduğu bildirildi.

Raporda, "Heyet, Suriye ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasında yasaklı kimyasal, balistik füze ve silah konularında yürütüldüğü iddia edilen işbirliğini incelemektedir" denildi.

Öte yandan, sevkiyatın nerede engellendiği ve içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:28
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