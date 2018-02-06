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Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısına 'Zeytin Dalı'nı dahil etmedi

BM, Suriye'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için en az bir ay çatışmaların durdurulması için acil çağrıda bulundu, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen bölgede insani yardımların ulaştırılmasında sorun yaşanmadığını açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 16:53
Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısına 'Zeytin Dalı'nı dahil etmedi

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, özellikle kuşatma altındaki Doğu Guta, İdlib, Fua ve Kefraya'da yaşayan sivillere yardım ulaştırılması için çatışmaların en az bir ay süreyle durdurulması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra dahi Rakka'daki evlerine dönen birçok sivilin, bölgeye atılan bombaların daha sonra infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Laerke, İdlib'de "askeri operasyonun" sivil kayıpları arttırdığına işaret etti.

 Zeytin Dalı Harekatı insani yardımlara engel olmuyor

Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen bölgede insani yardımların ulaştırılmasında sorun yaşanmadığını vurguladı.

BM sözcüsü, insani yardımların ulaştırılması için yapılan ateşkes çağrısına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonunu dahil etmediklerini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Doğu Guta'da 120 çocuk acil tahliye bekliyor

UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza da basın toplantısına telefonla bağlanarak, "(Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki) Doğu Guta'dan 120 çocuğun acil olarak tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'de sadece bu yılın ocak ayında 4 hastaneye saldırı düzenlendiğini ifade eden Equiza, ülkede bu yıl yaklaşık 60 çocuğun çatışmalarda hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Esed rejimi, muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'daki yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivili kuşatmada tutuyor. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Garantörlüğünü Rusya'nın üstlendiği rejim, ülkenin kuzeyindeki İdlib'e ise saldırılarını son 2 aydır yoğunlaştırdı. Yalnızca ocak ayında 211 sivil hayatını kaybetti. Rusya da zaman zaman Esed rejimine havadan destek sağlıyor.

Doğu Guta ve İdlib, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:53
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