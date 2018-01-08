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Birleşmeye başladılar... Ordu kuruyorlar...

İki Müslüman grup, DEAŞ'e karşı ittifak anlaşması imzaladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:01
Birleşmeye başladılar... Ordu kuruyorlar...

Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren gruplardan Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC), DEAŞ'e karşı birleşti.

MİKC ve MUKC'den yapılan ortak açıklamada, iki örgütün Merkez Mindanao bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ ve onunla bağlantılı gruplara karşı birlikte hareket etmeye karar verdiği, bu amaçla bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Birlik, militanların Güney Cotabato, Sarangani ve Sultan Kudarat bölgelerinde yaşayan Bangsamoro halkının içine sızmasını engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.

MİKC'den Muhaker İkbal, anlaşma kapsamında MİKC ve MUKC'nin ortak operasyonlar düzenleyeceğini ve istihbarat paylaşacağını kaydederek, Filipinler hükümetiyle varılan barış sürecinin DEAŞ bağlantılı gruplar tarafından bozulmasını istemediklerini bildirdi.

MUCK'dan Datu Muslimin Sema da bu çerçevede Biwang Bangsamoro Birleşik Koordine Konseyi kurulduğunu anımsatarak, "Amacımız bölgede terör eylemlerinde bulunmak isteyen unsurlara karşı halkın güvenliğini sağlamak." dedi.

Ülkenin güneyindeki direniş gruplarından MİKC, 2014'te Filipinler hükümetiyle barış anlaşması imzalamıştı. MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması öngörülen Bangsamoro Temel Yasası önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye 17 Temmuz'da iletmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:01
  1. Filipinler
  2. MUCK'
  3. Datu Muslimin Sema
  • OsmanOsman49 dk önce
    Uyanış başlar inşl.
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