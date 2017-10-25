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Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, BMGK'da oylanan ve Rusya'nın veto ettiği tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 02:20
Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanan ve Rusya'nın veto ettiği tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın veto kararına tepki gösteren Johnson, "Tarafsız ve bağımsız olan JIM'in görev süresinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Johnson, geçen yıl söz konusu komitenin Suriye rejiminin kendi halkına karşı en az üç defa kimyasal silah kullandığını tespit ettiğini anımsatarak, JIM'in, nisan ayında Han Şeyhun'da yaşanan saldırı da dahil iki ayrı olayda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ye sunacağını belirtti.

Rusya'nın vetosu sebebiyle komitenin Suriye'de kimyasal silahların kullanımında kimin sorumlu olduğunu araştırmak üzere artık çalışmalarda bulunamayacağını hatırlatan Johnson, şunları kaydetti:

"Veto, Suriye rejiminin gizleyecek birşeyleri olduğu anlamına geliyor ve hem Esed güçlerinin hem de DEAŞ'ın bu iğrenç suçlardan kurtulmaları riskini barındırıyor. Derin bir hayal kırıklığı yaşıyor olsak da Birleşik Krallık, mağdurlar için adalet aramak ve başka yerlerde de kimyasal silah kullanımını önlemek için uluslararası ortaklarıyla çalışmalarını Rusya'nın eylemlerinin durdurmasına izin vermeyecek."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 02:20
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