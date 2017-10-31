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Birleşik Krallık Devlet Bakanı: 15 Temmuz'u hala...

Birleşik Krallık Devlet Bakanı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Herhangi bir ülkenin meşru hükümetini devirmeye çalışmak kabul edilemez" dedi.

31 Ekim 2017 Salı 09:42
Birleşik Krallık Devlet Bakanı: 15 Temmuz'u hala...

Birleşik Krallık'ın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kınayan ilk ülkeler arasında yer aldıklarını belirterek, "Hala kınıyoruz çünkü herhangi bir ülkenin meşru hükümetini devirmeye çalışmak kabul edilemez." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi.

Duncan, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Duncan, Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak hayatında Türkiye'nin büyük bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bakanlıktaki görevine atandığı gün Türkiye'de kabul edilemez bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Duncan, Birleşik Krallık'ın bu olayı kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Bakan Duncan, "Hala kınıyoruz çünkü herhangi bir ülkenin meşru hükümetini devirmeye çalışmak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"İlişkilerimiz Çok Düzgün"

Türkiye'yi 5 kez ziyaret ettiğini de anımsatan Duncan, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler gerçekten çok düzgün bir şekilde ilerliyor. Sanırım İngiliz kamuoyu da geçen sene yaklaşık 2 milyon kişinin ülkeyi ziyaret etmesiyle benim Türkiye'ye olan tutkumu paylaştı. Dolayısıyla ticaret ilişkilerimiz de büyüyor ve her tabakada, her alanda genişliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duncan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılığı (Brexit) konusuna da değindi.

Ülkesi AB'den yavaşça çıkarken Türkiye'nin ise bu birliğe dahil olmak için adımlar attığını ifade eden Duncan, "Ters yönlerde ilerlememize rağmen (Türkiye'nin adımlarını) takdir ediyoruz. Bununla birlikte ticareti ve büyük ekonomik koşulları genişletmenin bir kaynağı olarak birbirimize umutla bakıyoruz." diye konuştu.

"Sizler Bizim İçin Önemlisiniz"

Bakan Duncan, ülkesi ile Türkiye'nin terör, göç ve Ortadoğu'daki istikrarsızlıkla mücadele gibi önemli zorlukları da paylaştığını kaydederek, "(İşaret) Parmaklarını size sallayanlara karşı daha büyük parmakların sallanması gerekli. Sizler bizim için önemlisiniz. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında iş birliği ve ikili dostluğun uzun yıllar boyunca büyümeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." yorumunu aktardı.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ta yapılan referandumlar

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de uzun yıllardır Türkiye ile Birleşik Krallık'ın iki müttefik ve stratejik ortak ülke olarak derin ve kapsamlı bir ilişki içinde bulunduğunu dile getirdi.

Her iki ülkenin birlikte ortak birçok zorluğa göğüs gerdiğini söyleyen Bilgiç, "Ülkelerimizde gerçekleşen referandumların ardından, kapsamı ve derinliği açısından çok büyük değişiklikler getirecek yeni zorluklarla karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

AA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:42
  1. Birleşik Krallık
  2. Alan Duncan
  3. Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan
  4. 15 Temmuz
  5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Zehra TezcanZehra Tezcan1 sa önce
    Samimiyetlerine zerre kadar inanilmaz. 15 Temmuz'da ABD'nin oldugu kadar AB'nin dolayisiyla Ingiltere'nin de parmagi var. Fazla geriye gitmiyorum, 100 sene önce de dünyaya modern diye sattiklari o barbar, siyonist, emperyal ruh hala iclerinde yasiyor. En ufak bir acigimizi yakalamasinlar.
  • Hasan ŞahinHasan Şahin1 sa önce
    Zaten kimse kabul etmiyor, lakin gizliden destekliyor!
  • İbrahim İbrahim 1 sa önce
    Yine timsah gözyaşları herzamanki gibi dosthane açıklamalar yapıp aslında dostumuz olmayıp azılı düşmanımızsınız.masonlar ve birleşik krallık ve yahudiler sizler var olduğunuz sürece yeryüzünde fitne bitmeyecek. İslamı yok edemeyeceğinize göre sizler yok olacaksınız.mutlak galip olan kainatın tek ve eşsiz otoritesi ve mülkün sahibi olan ALLAH (CC)Sizleri cehenneme sürecek ve Biiznillah bizlerde azabı tadışınızı zevkle izleyeceğiz.
  • ihsanihsan1 sa önce
    sahtekarlar darbe olsaydı düğün bayram edecktinizallah belanızı versin
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    Kesinlikle güvenmeyin.tekrar tekrar söylüyorumamerikaya avrupaya güvenmeyin
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