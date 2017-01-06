Birleşik Haziran Hareketi'nden provokasyon!

Gezi kalkışmasında Taksim'i savaş alanına çeviren gezicilerin oluşturduğu Birleşik Haziran Hareketi, sosyal medyadan 'laiklik' provokasyonu yapmaya başladı.

Birleşik Haziran Hareketi'nden provokasyon!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 17:47
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YENİAKİT.COM.TR - Milletimizi birbirine kırdırmaya çalışarak ülkemizi ele geçirmeye uğraşan kirli odakların Türk-Kürt, Alevi-Sünni provokasyonları başarısız oldu. Her fırsatta birlik beraberliğini yineleyen milletimiz üzerinde yeni bir oyun oynanıyor. 'Laiklik' üzerinden aziz milletimizi bölmeye çalışanlar gerek kahve kahve gezip fitne çıkarmaya çalışıyor, gerek ise üniversitelerde öğrencileri kışkırtmaya uğraşıyor.

Bugün Hopa'da laiklik üzerinden fitne çıkarmaya çalışan provokatörler Hopa Parkı'nda buluştu. Polis, provokatörlere müdahalede bulundu, 5 şahıs gözaltına alındı.

Gezi isyanında Taksim'i savaş alanına çeviren gezicilerden oluşan Birleşik Haziran Hareketi ise provokatörlere yapılan müdahaleyi, "Laikliğin ülkesini isteyenlere Hopa'da Saray kollukları saldırdı" şeklinde skandal bir şekilde duyurarak provokasyona destek çıktı.

Vatandaşlar, Birleşik Haziran Hareketi'nin tweetini [email protected], [email protected] adreslerine şikayet ediyor.

O skandal tweet şöyle:

www.yeniakit.com.tr

 

 

 
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