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Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait helikopter düştü: 4 ölü!

Teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve iki astsubay olduğu açıklandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait helikopter düştü: 4 ölü!

Yemen'in Şebve kentinde, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

BAE Haber Ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına dayandırdığı haberde, Şebve'deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi, Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.
Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle hükümet güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan'da sona erdiği açıklanmış, ardından Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş Operasyonu"nun başladığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  • HacıHacı18 dk önce
    Sıkıntı değil sevindim hatta pislik herifler.
  • RecepRecep28 dk önce
    Allah yardımcınız olsun Husiler
  • ......53 dk önce
    Birleşik Abd Emirligi Men dakka dukka
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