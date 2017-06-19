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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar ve Türkiye açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Katar'a yönelik izolasyon politikasının yıllar boyunca devam edebileceğini söyledi. Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında da konuştu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar ve Türkiye açıklaması!

Gargash, "Türkiye'nin âkil olmasını ve çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Arap bakan, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını ifade etti. 

Gargash, Katar'ın politikalarının değiştirmemesi durumunda söz konusu ülkeye yönelik izolasyonun yıllar boyunca devam edebileceğini söylerken, arabuluculuk rolü için Kuveyt'in uygun olduğunu ifade etti. 

"KARALAMA KAMPANYASI" SUÇLAMASI

Öte yandan Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ı "karalama kampanyası" yürütmekle suçladı. Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi. Bin Ahmed "Komşularımızın temeli olmayan bir propaganda kampanyasına zaman ve kaynak ayırmaları çok talihsiz. Abluka uygulayan ülkeler terörizmi bir karalama kampanyası olarak kullanıyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
  1. Katar
  2. Katar krizi
  3. BAE
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