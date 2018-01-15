Birleşik Arap Emirlikleri, Katarlı şeyh Tani'yi esir aldı

Katar'ı yöneten El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali El Sani, Al Jazeera televizyonunda yayınlanan kayıtta Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de zorla tutulduğunu söyledi.

Şeyh Sani, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edilen Katar'la BAE arasında ara buluculuk için ülkeye gitmişti.

Müzakerelerde önemli bir rol üstenen Şeyh Tani, kayıtta BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildiğini belirtiyor ve devamında artık zorla ülkede tutulduğunu aktarıyor. Katarlı şeyh, "Eğer başıma bir şey gelirse bundan ötürü Katar'ı sorumlu tutmayın" diyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar devleti, durumu yakından izliyor ancak BAE ile tüm iletişim araçlarının kesintiye uğraması nedeniyle olanların arka planı ve detayları hakkında kesin hüküm vermek zor" açıklamasını yaptı.

BAE yönetimi ise, resmi haber ajansı aracılığıyla iddiaları reddetti ve Katarlı Şeyh Sani'nin istediği zaman ülkesine dönebileceğini savundu. Açıklamada, "Şeyh Abdullah, kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü. Şeyh Abdullah, ülkeden ayrılmak isteğini ifade etti ve bunu engelleyen herhangi bir müdahale olmaksızın tüm prosedürler kolaylaştırıldı" denildi.

Körfez ülkeleri ve Katar arasında patlayan kriz, halen çözülebilmiş değil. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın ambargo uyguladığı Katar'a Türkiye'ye yoğun şekilde destek veriyor.

Katar'ın üçüncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, dördüncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve beşinci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, El Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Şeyh Abdullah, Ağustos 2017'de Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.