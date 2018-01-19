Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi

BAE, Fransa'dan isim hakkını satın alarak kurduğu Louvre Müzesi'ndeki bir haritada Katar'a yer vermedi.

19 Ocak 2018 Cuma 11:36
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu DabiLouvre Müzesi'nde komşusu Katar'ı müzenin çocuk  bölümündeki haritadan kaldırdı.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

Makalede, Louvre  Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada Katar'ın tamamen haritadan silindiğini aktaran Henderson, bu görmezden gelmenin Fransa'nın  BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, sanat kredileri,  özel sergiler ve yönetim danışmanlığı için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

İki ülke arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
    1. Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi!
    2. Fatih'te motorsiklet kazası sonrası..
    3. Mersin'de ilaç dolandırıcılığı..
    4. Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    5. Beşiktaş'ta güpegündüz kız kaçırdılar!
    6. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı..
    7. Semih açtı ağzını yumdu gözünü!
    8. Hangi ilde, kaç Suriyeli var?
    9. Galatasaray'da seçim heyecanı
    10. İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
    11. Traktörünü gezi treni yaptı
    12. Son karneyi vererek mesleğini noktaladı
    13. Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi:..
    14. Havada dört saat dehşet! Çığlıklar..
    15. Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi
    16. Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
    17. Rus yetkili: ABD Suriye'de büyük bir..
    18. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan..
    19. Sergey Lavrov ve Guterres bir araya..
    20. Amerika Suriye'de büyük bir savaşa..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...