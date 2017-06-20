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Birleşik Arap Emirlikleri haddini aştı… Küstah ‘Türkiye’ açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Katar'a yönelik izolasyon politikasının yıllar boyunca devam edebileceğini söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 08:40
Birleşik Arap Emirlikleri haddini aştı… Küstah ‘Türkiye’ açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında da küstah bir değerlendirmede bulundu. Gargash, "Türkiye'nin âkil olmasını ve çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Arap bakan, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını ifade etti. 

AMBARGO YILLARCA SÜREBİLİR

Gargash, Katar'ın politikalarının değiştirmemesi durumunda söz konusu ülkeye yönelik anbargonun yıllar boyunca devam edebileceğini söylerken, arabuluculuk rolü için Kuveyt'in uygun olduğunu ifade etti. 

KATAR: KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR

Öte yandan Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın "karalama kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed "Komşularımızın temeli olmayan bir propaganda kampanyasına zaman ve kaynak ayırmaları çok talihsiz. Abluka uygulayan ülkeler terörizmi bir karalama kampanyası olarak kullanıyor" dedi.

KATAR: ÇÖZÜM İÇİN HİÇBİR FORMÜL ÖNERİLMEDİ

Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 08:40
  1. Türkiye
  2. mısır
  3. birleşik arap emirlikleri
  4. Kuveyt
  5. Katar
  6. Enver Gargash
  7. DÜNYA Haberleri
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 53 dk önce
    Sen bizi düşünme gargasch gardaş sen fistanı yukarı kaldırıp sam amcana teslim olmuşsun. Türkiye ve katar bunu yapamaz anla artık
  • AsenaAsena1 sa önce
    Kibrit olsan anca bir sigara yakarsın. Satılmış, kepazeİt.
  • yozgatliyozgatli1 sa önce
    Ulan satilik köpek siz böyle yaptıkça bölgenizde ne kan eksilir ne gözyaşı.
  • HakanHakan1 sa önce
    Direkt İngiltere 'ye bağlı bir eyalettir kendileri
  • isuzgenisuzgen1 sa önce
    bu bae ne ....k yiyor yahu boyuna bakmadan işler çeviriyor bir üfürümlük canı var ulen ramazan günü yaptığınız doğrumu peygamberimiz 3 günden fazla küs kalmayın demiyormu Müslümana bak
  • KaraoglanKaraoglan2 sa önce
    Hooooossşşşttttt köööpppppeeekkkk soyları, amerikan uşakkarı, siyonist maşaları, sizi gidi islam düşmanları, müslümanların yüz karaları, satılmış asalaklar. Haddinizi bilin eski efendiniz OSMANLI TORUNU Türk ismini anarken salavat getirin.
  • kemalkemal2 sa önce
    İslamın en büyük düşmaları şunlardır.1.Yahudiler-ABD-İNGİLTERE-İSRAİL-HOLLANDA2.Hristiyanlar-ALMANYA-DANİMARKA-HOLLANDA3.Şia.4.Vahabi. 5.Put Perestler. CHP-Hindistan-Bangladeş
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