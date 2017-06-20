Birleşik Arap Emirlikleri haddini aştı… Küstah ‘Türkiye’ açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında da küstah bir değerlendirmede bulundu. Gargash, "Türkiye'nin âkil olmasını ve çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Arap bakan, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını ifade etti.

AMBARGO YILLARCA SÜREBİLİR

Gargash, Katar'ın politikalarının değiştirmemesi durumunda söz konusu ülkeye yönelik anbargonun yıllar boyunca devam edebileceğini söylerken, arabuluculuk rolü için Kuveyt'in uygun olduğunu ifade etti.

KATAR: KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR

Öte yandan Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın "karalama kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed "Komşularımızın temeli olmayan bir propaganda kampanyasına zaman ve kaynak ayırmaları çok talihsiz. Abluka uygulayan ülkeler terörizmi bir karalama kampanyası olarak kullanıyor" dedi.

KATAR: ÇÖZÜM İÇİN HİÇBİR FORMÜL ÖNERİLMEDİ

Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi.