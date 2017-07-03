BAE, Filistin topraklarını İsraillilere sattı

Twitter'dan yayın yapan ve Gazze'den haberler paylaşan haber portalı "Gaza Now" (Şimdi Gazze), dün akşam 1948 yılında işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İslami Hareket başkanı Raid Salah'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamayı paylaştı. Salah bu açıklamalarında, BAE'nin Filistin denklemindeki yerini anlatıyordu.

Timeturk'un haberine göre Salah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin'de gayrimenkul satın alarak, bunları İsrailli yerleşimcilere sattığını söyledi. En önemli bölge ise Kudüs.

Kudüs, 2015 itibari ile yüzde 87'si işgal edilmiş bir kent.

Raid Salah ve yardımcısı Kemal Hatib daha önce de (2015 yılında) bu konuyu gündeme getirmişti.

KATAR KRİZİNDE DE ÖNEMLİ BİR AKTÖR

BAE'nin Körfez'de yaşanan Katar krizinde de en önemli unsurlardan biri olduğu biliniyor. Kriz sonrasında, "Türk üssünün kapatılsın, Hamas mensuplarını sınırdışı edilsin" gibi talepleri içeren 13 maddelik "talep listesi"nin altındaki en önemli imzalardan biri de bu ükeye ait.

Katar, tıpkı Türkiye gibi Filistin'de Hamas'a verdiği destek ile tanınıyor.

Ayrıca BAE'nin Türkiye'deki darbe girişiminde de Gülen Örgütü'ne para aktardığı iddia edilmişti.