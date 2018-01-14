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Birleşik Arap Emirikleri, ABD'yle askeri tatbikat yaptı

Birleşik Arap Emirikleri'nin (BAE) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile iki hafta sürecek "Demir Birliği 6" adlı ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 19:26
Birleşik Arap Emirikleri, ABD'yle askeri tatbikat yaptı

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, tarafların verimliliğini ve savaş hazırlığını artırmak bağlamında iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve geliştirmeyi hedefleyen "Demir Birliği 6" tatbikatı başladı.
BAE Silahlı Kuvvetleri'nin, savaş becerilerini geliştirmek için kardeş ve dost ülkelerle yaptığı ortak tatbikatlar çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen "Demir Birliği 6"nın iki hafta süreceği kaydedildi.

İki ülke geçen yıl eylül ayında da "Demir Birliği 5" adlı ortak askeri tatbikat yapmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 19:26
  1. Demir Birliği 5
  2. Birleşik Arap Emirikleri
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