Birkaç gün önce yağmur duasına çıkmışlardı, Siverek'i sel altında kaldı
Son bir kaç güne kadar yağmur duasına çıkıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
Uzmanlar tarafından son 40 yılın en kurak kışı olarak görülen Ocak ayında yağmur bekleyen çiftçiler, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bir kaç gün öncesine kadar yağmur duasına çıkılan Siverek’te son yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Yağışın Siverek-Viranşehir kesimlerinde etkili olduğu belirtilirken, aşırı yağış nedeniyle bazı dere yataklarının da taştığı öğrenildi.