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Birkaç gün önce yağmur duasına çıkmışlardı, Siverek'i sel altında kaldı

Son bir kaç güne kadar yağmur duasına çıkıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
Birkaç gün önce yağmur duasına çıkmışlardı, Siverek'i sel altında kaldı

Uzmanlar tarafından son 40 yılın en kurak kışı olarak görülen Ocak ayında yağmur bekleyen çiftçiler, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir kaç gün öncesine kadar yağmur duasına çıkılan Siverek’te son yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağışın Siverek-Viranşehir kesimlerinde etkili olduğu belirtilirken, aşırı yağış nedeniyle bazı dere yataklarının da taştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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