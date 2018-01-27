Birkaç gün önce yağmur duasına çıkmışlardı, Siverek'i sel altında kaldı

Uzmanlar tarafından son 40 yılın en kurak kışı olarak görülen Ocak ayında yağmur bekleyen çiftçiler, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir kaç gün öncesine kadar yağmur duasına çıkılan Siverek’te son yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağışın Siverek-Viranşehir kesimlerinde etkili olduğu belirtilirken, aşırı yağış nedeniyle bazı dere yataklarının da taştığı öğrenildi.