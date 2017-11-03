Birikim Eğitim Vakfının kardeşlik köprüleri

Bu çerçevede Birikim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur BULUT’un davetiyle Bosna Hersek Millî Eğitim Bakanı Elvira DİLBEROVİÇ Türkiye’ye geldi. Bakan, vakıf yetkilileri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılandı.

Birikim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur BULUT, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim KALAYCI ve Abdullah ALTINTEPE, Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Halit KORKUSUZ, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN beraberindeki heyet ile birlikte Bosna Hersek Millî Eğitim Bakanı Elvira DİLBEROVİÇ ve beraberindeki heyeti Birikim Okullarının Sancaktepe Kampüsünde kabul etti.

Bosna’nın Büyük Önderi Aliya İZZETBEGOVİÇ’in ölüm yıl dönümü sebebiyle oluşturulan pano Bakan tarafından incelendi. Srebrenitsa’nın simgelerinden olan mavi kelebekler ile süslenmiş koridor da Bakan tarafından takdir edildi. Bu pano ve koridorun hazırlanış amacı ise yakın tarihe kara bir leke olarak geçmiş, büyük bir insanlık suçunun işlendiği ve soykırım hadisesinin yaşandığı Srebrenitsa’yı yeni nesillerin idrak etmesinin sağlanmasıydı.

Millî Eğitim Bakanı Elvira DİLBEROVİÇ ve beraberinde gelen heyete okul gezdirildikten sonra toplantıya geçildi. Bu görüşme eğitim-öğretim geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi başlıkları altında gerçekleşti. Eğitimde akademik ve sosyal gelişimle birlikte manevi gelişime önem verdiklerinin altını çizen BULUT, maneviyatın olmadığı bir eğitimin eksik kalacağını da sözlerine ekledi. Faydalı geçen görüşmelerin ardından davetlerine icabet ettiği için Bakan ve beraberinde heyete teşekkür eden Genel Başkan Ali Uğur BULUT iyi dilek ve temennilerde bulundu.