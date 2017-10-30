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Biri oyaladı, diğeri çaldı

Adana'da alışveriş bahanesiyle bir markete gelen genç kız kasiyeri oyalarken, erkek arkadaşı içinde 300 lira olan sadaka kutusunu çaldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:17

Olay Seyhan ilçesi, Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. (23), kız arkadaşı Sitem C. (22) ile alışveriş bahanesiyle akaryakıt istasyonu marketine geldi. Sitem C., market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolataları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C., görevliye bir şey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu esnada Özgür G. tezgah üzerindeki içerisinde 300 lira olan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Market sahibi olayı fark edince polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa süre yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, Sitem C.'yi arıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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