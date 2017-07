Biri deşifre oldu... Amerikan askerinden DAEŞ'e askeri destek!

FBI ajanları astsubayın DAEŞ desteğini belgeledi. 34 yaşındaki Kang 8 Temmuz'da tutuklandı ve ABD Hawaii Bölge Mahkemesi tarafından yargı süreci başlatıldı. Eğer mahkûm edilirse 20 yıla kadar hapis cezası ve her bir suçlama için 250.000 dolar para cezası ödemesi bekleniyor.



Cumartesi günü Adalet Bakanlığı ve F.B.I tarafından yayınlanan iddianameye göre, Astsubay Kang DAEŞ bağlantılı kişilerle yaptığı görüşmelerde, “maddi destek ve ekipman” sağlamaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. İddianameye göre Kang, 23 Haziran'da yapılan bir görüşmede örgüte gizli askeri bilgileri sızdırmayı teklif etti. 8 Temmuz'daki bir başka görüşmedeyse örgüte ekipman sağlamak için gönüllü oldu. Ekipmanlar arasında bir drone ve birtakım koruyucu askeri kıyafetler var.



The Associated Press'in bulduğu, 10 Temmuz'da federal mahkemede alınan FBI yeminli ifadesinde Hawaii'de hava trafik kontrol noktasında görevli astsubay, DAEŞ lideri El Bağdadi'ye biat ediyor ve ABD askerlerini öldürmeye ilişkin hayallerini anlatıyor. Yeminli ifadede Astsubay Kang'ın gizli askeri bilgileri içeren birçok dosyayı DAEŞ'e verme umuduyla kopyaladığı da belirtiliyor. İfadelerine göre Kang'ın, Hitler'e ve Orlando saldırısını övmeye kadar varan radikalizmi, ordudaki kariyerine başlamasından yıllar sonra ortaya çıkmış. Astsubay Kang 2001'de orduya katıldı, 2003-2004'te Güney Kore'de, ardından 2010 ve 2014 yılları arasında Irak ve Afganistan'da görev yaptı. O zamana dek radikallik belirtisi göstermiyordu. 2012'de DAEŞ lehine olumlu yorumlar yapınca askeri bilgi erişim yetkisi elinden alındı, daha sonra gerekli yeterlilikleri yerine getirince görevine geri döndü.



Astsubayın avukatı Birney Bervar, telefon aracılığıyla yaptığı açıklamada ordunun gerekli psikiyatrik desteği önceden sunmuş olması gerektiğini söyledi, “Soruşturma başlatılmadan önce askerin akıl sağlığına yönelik bir test yaptırmalıydı” diye ekledi.



Astsubayın babası CliffordKang, bir Hawaii televizyonuna yaptığı açıklamada oğlunun davranışlarının post-travmatik stres bozuklukları günleriyle ilişkili olabileceğini söyledi.



(The New York Times, NoahWeiland)