Biri Başbakan, diğeri ise Vali... Ama fark büyük!

Biri Başbakan Binali Yıldırım'ın, diğeri de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in twitter hesapları...
Şahin'in takipçi sayısı, Başbakan'ın tam 4 katı...
Sebebi ise malum....
İstanbul Valisi Vasip Şahin kar tatili açıklamalarını twitter hesabı üzerinden yapmaya başladıktan sonra özellikle kar yağdığı dönemlerde sosyal medyanın fenomeni oldu.
Hususiyetle öğrenciler kar tatili açıklamasını büyük bir merakla beklerken, bu açıklamanın twitter hesabı üzerinden yapılıyor olması ise Vasip Şahin'in takipçi sayısını kısa sürede arttırdı.
Vasip Şahin'in twitter'da şu anda 2,13 milyon takipçisi var...
Biri Başbakan Binali Yıldırım'ın, diğeri de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in twitter hesapları...