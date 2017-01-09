Biri Başbakan, diğeri ise Vali... Ama fark büyük!

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in twitter'daki takipçi sayısı Başbakan Binali Yıldırım'dan tam 4 kat daha fazla... Bakın sebebi ne?

Biri Başbakan, diğeri ise Vali... Ama fark büyük!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 20:53
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Biri Başbakan Binali Yıldırım'ın, diğeri de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in twitter hesapları... 

Şahin'in takipçi sayısı, Başbakan'ın tam 4 katı... 

Sebebi ise malum....

İstanbul Valisi Vasip Şahin kar tatili açıklamalarını twitter hesabı üzerinden yapmaya başladıktan sonra özellikle kar yağdığı dönemlerde sosyal medyanın fenomeni oldu.

Hususiyetle öğrenciler kar tatili açıklamasını büyük bir merakla beklerken, bu açıklamanın twitter hesabı üzerinden yapılıyor olması ise Vasip Şahin'in takipçi sayısını kısa sürede arttırdı.

Vasip Şahin'in twitter'da şu anda 2,13 milyon takipçisi var...

 
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