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Biri ABD'nin diğeri İsrail'in yalakası... 40 yıllık anlaşma imzaladılar!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın yanında 4 de mutabakat zaptı imzalandı. 9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek olan anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı bildirildi.

11 Şubat 2018 Pazar 10:49
Biri ABD'nin diğeri İsrail'in yalakası... 40 yıllık anlaşma imzaladılar!

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.

BAE tarafından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafından da Başbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Hindistan'ın en büyük petrol arama şirketi Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (ONGC), 599 milyon dolarlık katkı payı karşılığında Abu Dabi Emirliği'ndeki Aşağı Zakkum Sahası'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarından yüzde 10 pay alacak.

9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı ifade edildi.

Anlaşmayla varılan 4 mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ortaklıkların ve bazı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:49
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Hindistan
  4. BAE
  5. petrol anlaşması

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