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Birecik’te fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, bölgenin en büyük geçim kaynağı olan fıstığın hasadına başlandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
Birecik’te fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa fıstığının yüzde 46’sının yetiştirildiği Birecik’te fıstık bahçelerinde hummalı bir şekilde fıstık hasadı devam ediyor. Kavurucu sıcaklara rağmen fıstık hasadına devam eden tarla sahipleri, fıstığı büyük emekle hasat ediyor. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, fıstık bahçesini ziyaret edip, incelemelerde bulunup, bu yılın hasadı hakkında bilgi aldı. Fıstık bahçesinde çalışan işçiler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Perçi, bol ve bereketli hasat temennisinde bulundu. Geliri yardıma muhtaç vatandaşlar için kullanılan fıstık bahçesi hakkında bilgi veren Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Gökmen Göklü, şuan yetişkin durumda olan 14 bin fıstık ağaçlarının olduğunu belirterek, bu yıl 3 bin yeni fıstık fidanı dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 3 bin ağacın da aşısının yapıldığını ifade eden Göklü, bu yılki hasadın bereketli olması dileklerinde bulunarak, gelirini yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştıracaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
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