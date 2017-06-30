Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birecik’te alt yapı çalışmaları başlıyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alt yapı restorasyon ve yeni projeler başlıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 10:36
Birecik’te alt yapı çalışmaları başlıyor

Birecik Belediye Başkanı FarukPınarbaşı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe halkına eğitimden altyapıya kadar bir çok müjdeler verdi.

projeler hakkında konuşan Pınarbaşı, "Yapacağız, edeceğizyerine artık yaptık, bitirdik diyeceğiz. Ziyaretlerimizde yarım kalan ya da halen başlanmamış hizmetlerimizin takibini yaptık. Bizim için en önemli sorunlardan birisi olan doğalgaz için bu yıl kazma vuruluyor. TOKİ debu yıl 3-4 bin konutluk projenin temelini atacak. OSB’nin altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı,en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Hizmet atağı

Yine yıllardır uğraşını verdikleri kale çevresi peyzajı restorasyonunun başlayacağını, Sahil Projesinin üçüncü etabının devam ettiğini ve bu yıl tamamlanacağını vurgulayan Pınarbaşı, “Projesini hazırladığımız otoparkımızın ödeneği geldi, Türk hamamı projemiz devam ediyor. Hayvan Pazarı ve Buğday pazarına kazmayı vuruyoruz. İlçemiz için önemli bir değer olan fıstık üreticilerinin sulama sıkıntısını çözecek Hobap Sulama Projesi devam ediyor.Su arıtma tesisinin ve katı atık projesinin ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Şehir merkezindeki 15 parkımıza ilaveten 3 yeni park daha yapıyor ve bu arada eski parkların bakım, onarım ve yenilemelerini gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için iki yeni okul daha yapılacak" şeklinde konuştu.

Bu yıl yüzde 80 tamamlanacak

Pınarbaşı, “Ben ismimin başına Belediye Başkanı unvanı yazılması için bu göreve gelmedim. Benim amacım hizmet. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysem hepsini yerine getiriyorum. Birecik halkı da kadir şinastır, kıymet bilir ve biliyor. Halkımızın arasında gezerken bunlara tanık olmak bana ve ekibime daha fazla hizmet için güç kaynağı teşkil ediyor. Bu açıdan tüm Birecik halkımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl sonuna kadar sözünü verdiğimiz tüm hizmetler yüzde 80 oranında tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:36
  1. AK Parti
  2. Şanlıurfa
  3. TOKİ
  4. Ankara
  5. Pınar
  6. Kaynar
  7. Birecik
  8. Ahmet Eşref Fakıbaba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek