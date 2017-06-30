Birecik’te alt yapı çalışmaları başlıyor

Birecik Belediye Başkanı FarukPınarbaşı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe halkına eğitimden altyapıya kadar bir çok müjdeler verdi.

projeler hakkında konuşan Pınarbaşı, "Yapacağız, edeceğizyerine artık yaptık, bitirdik diyeceğiz. Ziyaretlerimizde yarım kalan ya da halen başlanmamış hizmetlerimizin takibini yaptık. Bizim için en önemli sorunlardan birisi olan doğalgaz için bu yıl kazma vuruluyor. TOKİ debu yıl 3-4 bin konutluk projenin temelini atacak. OSB’nin altyapı ve yol çalışmaları başlatıldı,en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Hizmet atağı

Yine yıllardır uğraşını verdikleri kale çevresi peyzajı restorasyonunun başlayacağını, Sahil Projesinin üçüncü etabının devam ettiğini ve bu yıl tamamlanacağını vurgulayan Pınarbaşı, “Projesini hazırladığımız otoparkımızın ödeneği geldi, Türk hamamı projemiz devam ediyor. Hayvan Pazarı ve Buğday pazarına kazmayı vuruyoruz. İlçemiz için önemli bir değer olan fıstık üreticilerinin sulama sıkıntısını çözecek Hobap Sulama Projesi devam ediyor.Su arıtma tesisinin ve katı atık projesinin ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Şehir merkezindeki 15 parkımıza ilaveten 3 yeni park daha yapıyor ve bu arada eski parkların bakım, onarım ve yenilemelerini gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için iki yeni okul daha yapılacak" şeklinde konuştu.

Bu yıl yüzde 80 tamamlanacak

Pınarbaşı, “Ben ismimin başına Belediye Başkanı unvanı yazılması için bu göreve gelmedim. Benim amacım hizmet. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysem hepsini yerine getiriyorum. Birecik halkı da kadir şinastır, kıymet bilir ve biliyor. Halkımızın arasında gezerken bunlara tanık olmak bana ve ekibime daha fazla hizmet için güç kaynağı teşkil ediyor. Bu açıdan tüm Birecik halkımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl sonuna kadar sözünü verdiğimiz tüm hizmetler yüzde 80 oranında tamamlanmış olacak” diye konuştu.