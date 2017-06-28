Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti

Güzelyurt Camindeki taziye evinde gerçekleşen ziyarette Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, hayatını kaybeden Abdulbaki Çelik için Allah’tan rahmet diledi. Ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Perçi, çocukların kötü alışkanlıklardan ve tehlikeli bölgelerden uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Taziye ziyaretinde Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’nin yanı sıra kaymakamlık yazı işleri müdürü Mehmet Yaşar Karaoğlu, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin ve kaymakamlık proje ofisi çalışanları da eşlik etti.