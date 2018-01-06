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Birden makineye kapıldı... Korkunç olay...

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:56
Birden makineye kapıldı... Korkunç olay...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yem sarma makinesine kendisini kaptıran 43 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kayabaşı mahallesi 9. cadde üzerinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki M.D., iddiaya göre samanları attığı yem sarma makinesine kendisini kaptırdı. Durumu görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, haberi alan M.D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından M.D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 16:56
  1. Kayseri
  2. Kocasinan
  3. Kayabaşı mahallesi
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