Birbirlerine girdiler! ‘Hakkımda 211 sayfa küfür, hakaret, aşağılama...’

yeniakit.com.tr Haber Merkezi - Kaleme aldığı yazılarla kamuoyunun tepkisini toplayan ve Türk toplumunun hassasiyetleri üzerine hakaretler yağdıran ‘kimin eşeğine binse onun borusunu öttüren’ diye tanımlanan Ertuğrul Özkök köşesinde tıpkı kendisi gibi olan Ekşi Sözlük için ağzına geleni söyledi.

Hakkımda 211 sayfa küfür, hakaret, aşağılama...

Neler demişler neler...

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Sadece ben mi...

Bu ülkenin siyasetçisinden sanatçısına, sporcusundan gazetecisine, iş insanına...

Aklına, önüne gelen herkese...

Sayfalar dolusu hakaret...

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Adı Ekşi Sözlük...

211 sayfa boyunca bana “Omurgasız” demiş...

“Yüz karası”, “Cahil”, “İnsan müsveddesi”, “Kimin eşeğine binse onun borusunu öttüren”, “Yeni sivilcelenmiş ergen”...

Biraz olsun kendimi korumak için en hafiflerini yazıyorum...

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Yıllardır orada duruyor bunlar...

Bir günden bir güne ne bir dava konusu yaptım, ne sesimi çıkardım, ne engellemeye kalktım...

Gün geldi, onların özgürlüğünü savundum...

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Peki ya bu arkadaş...

Ekşi Sözlük’ün pek özgürlükçü patronu...

O ne yaptı biliyor musunuz...

Ben onun hakkında, içinde hiçbir hakaret unsuru olmayan iki kelime laf ettim ya...

İki yazı yazdım ya...

Hakkında küçücük bir-iki haber çıktı ya...

Yememiş, içmemiş...

Gitmiş bu haber ve yazılara “erişim yasağı” koydurmuş...

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Eee hani “internet özgürlüktü”...

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Ekşi Sözlük’ün, kendilerinden başka herkese dümdüz giden yazarları...

Bu özgürlük kahramanı patronunuzu size emanet ediyorum...

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Yine de kıyamam...

İnsaflı olun...

Bizlere olduğu kadar gaddar olmanıza hiç gerek yok...

“İşte bu olmadı patron” gibi küçücük bir cümle bile kabulümüzdür...

Uğurcan GÖKÇE