Terörist katiller birbirlerine düştü

DEAŞ'ın Rakka'dan anlaşmalarla çıkarılmasıyla Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında çatışma sinyalleri verilmişti.

ESAD-YPG ÇATIŞMASI



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi hedef alan Esad, örgüt üyelerini "vatan hainleri" olarak nitelendirmişti.

Esad ile örgüt arasında tehdit dolu açıklamaları devam ederken ABD Savunma Bakanı James Mattis konuya dahil oldu.

'HATA YAPMAYIN'

Bölgenin güvenliğini istediklerini savunan James Mattis, yaşanabilecek çatışmaların iki taraf için de büyük bir hata olacağını sözlerine ekledi.

Terör örgütü PYD'nin sözde özerklik ilan ettiği bölgelerden biri olan Kamışlı'da, Esad askerleri ile YPG'liler arasında çatışma çıkıyordu.