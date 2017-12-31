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Terörist katiller birbirlerine düştü

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG ile Esad'a uyarılarda bulunarak bölgede çatışmaların yaşanmamasını istedi.

31 Aralık 2017 Pazar 09:07
Terörist katiller birbirlerine düştü

DEAŞ'ın Rakka'dan anlaşmalarla çıkarılmasıyla Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında çatışma sinyalleri verilmişti.

ESAD-YPG ÇATIŞMASI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi hedef alan Esad, örgüt üyelerini "vatan hainleri" olarak nitelendirmişti.

Esad ile örgüt arasında tehdit dolu açıklamaları devam ederken ABD Savunma Bakanı James Mattis konuya dahil oldu.

'HATA YAPMAYIN'

Bölgenin güvenliğini istediklerini savunan James Mattis, yaşanabilecek çatışmaların iki taraf için de büyük bir hata olacağını sözlerine ekledi.

Terör örgütü PYD'nin sözde özerklik ilan ettiği bölgelerden biri olan Kamışlı'da, Esad askerleri ile YPG'liler arasında çatışma çıkıyordu.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 09:07
  1. Beşar Esad
  2. YPG
  3. ABD
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