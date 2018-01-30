Biraz önce bu yatakta bir Müslüman hasta vardı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan Durra Hastanesi'nde tedavisi süren Filistinli bir çocuğun, "Hastanelerin kapanmasını istemiyorum, çünkü tedavi olmak istiyorum." şeklindeki feryadı Gazze'deki insani krizde gelinen noktanın vahametini ortaya koyuyor.

Sadece Durra Hastanesi değil Gazze'deki bütün hastaneler aynı durumda. Bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmet veremeyecek duruma gelen Beyt Hanun Hastanesi'ndeki son 5 hasta da yataklarını terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, jeneratörlere sağlanan yakıtın bitmesi ve alternatif enerji kaynaklarının yokluğu nedeniyle Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Bakanlık verilerine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanede iç hastalıklar, pediatri ve cerrahi için 66 yatak ile acil ve gündüz bakımı için de 35 yatak bulunuyor.

Hastane müdürü Cemil Süleyman yaptığı açıklamada, hastanenin Beyt Hanun bölgesinde yaşayan 55 bin Filistinlinin yanı sıra kulak, burun, boğaz (KBB) ve genel tıbbi konulardaki ihtisası nedeniyle de yaklaşık 300 bin kişiye hizmet sağladığını belirtti.

Süleyman, elektrik krizi ve jeneratörlere sağlanan yakıtın tükenmesi nedeniyle tüm ameliyatların iptal edildiğini vurgulayarak, "Hastanemiz bir süredir yakıt krizi yaşıyordu. Ancak jeneratör yakıtının tükenmesiyle beraber kriz daha da tırmanarak hastanenin hizmet verme imkânı sona erdi." dedi.

Günde 18 ila 20 saat kadar elektrik akımının durduğu Gazze'deki tüm hastanelerin aynı sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu belirten Süleyman, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne çağrıda bulunarak, jeneratörlerin çalıştırılması için sağlık sektörüne gerekli yakıtın temin edilmesini istedi.

İSRAİL GÜÇLERİNİN YARALADIĞI FİLİSTİNLERİN NAKLEDİLDİĞİ HASTANE

Beyt Hanun Hastanesi Başhekimi Eymen Hamdan da daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki elektrik kesintilerinin sürmesinin oluşturduğu tehlikeye ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Hamdan, krizin devam etmesi durumunda hastanelerde tedavi gören birçok hastanın hayatını kaybedeceğine dikkati çekerek, Beyt Hanun Hastanesi'nin Gazze'deki KBB ve çocuk cerrahi ameliyatlarının yapıldığı tek hastane olduğunu vurgulamıştı.

Sınırdaki olaylar sırasında İsrail güçlerinin müdahalelerinde yaralanan Filistinlilerin Beyt Hanun Hastanesi'ne nakledildiğini belirten Hamdan, "Öyle ki hastaneye getirilen bazı yaralılara acil tıbbi müdahale gerekiyor. Elektrik kesintisi nedeniyle büyük bir kriz yaşayan hastanemiz bu durumda hizmet sağlayamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİNLİ HASTA ÇOCUK, ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Filistin er-Ray haber ajansının "Vicdan sahipleri buna karşılık verecek mi?" başlığıyla yayınladığı görüntü ise Gazze'deki hastanelerin durumunu Filistinli bir çocuğun feryadıyla gözler önüne serdi.

Görüntüde, elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan bir başka hastane olan Durra Hastanesi'nde tedavisi süren Filistinli çocuk, "Hastanelerin kapanmasını istemiyorum, çünkü tedavi olmak istiyorum." ifadelerini kullanıyor.

Hastanede kendisi gibi tedavi sırası bekleyen başka çocukların bulunduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Filistinli çocuk, "Erdoğan'ın hastaneleri açmasını istiyoruz. Çünkü tedavi olmak istiyoruz." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na da seslenen hasta çocuk, durumlarının çok kötü olduğunu, hastanelerin kapatılmasını istemediklerini dile getiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakan Vekili Yusuf Ebu er-Riyş, pazar günü yaptığı açıklamada, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı birkaç saat içinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." demişti.

Bakanlığın verilerine göre, günde 18 ila 20 saat arasında elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.