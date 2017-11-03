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Oflu Hoca olarak da bilinen Yasin Gündoğdu'nun bir sohbetinden kısa bir kesit...
03 Kasım 2017 Cuma 00:29
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 00:29
Oflu Hoca
Oflu Hoca Yasin Gündoğdu
Bıraksan adam camiye çekyat getirecek
Yasin Gündoğdu sohbet
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