Bırak demagojiyi Soner Yalçın bize PKK bağlantını anlat!

Görevinin PKK ile Kemalistler arasındaki irtibatı kurmak olduğunu deşifre ettiğimiz sobacıoğlu S. Yalçın ve boş ‘odatv’si önceki gece gerçekleşen terör saldırısı üzerinden demagoji yapmaya başladı. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, Soner bırak mevzuyu sulandırmayı da sorularımıza cevap ver… PKK terör örgütü müdür, değil midir?

Bırak demagojiyi Soner Yalçın bize PKK bağlantını anlat!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 16:34
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Her terör saldırısı üzerinden demagoji yapmayı adet edinen boş ‘odatv’ yine kendine yakışanı yaptı. Daha önce yeniakit.com.tr’nin PKK ile bağını deşifre ettiği, beyaz Türk görünümlü ‘sobacıoğlu’ Soner Yalçın’a yönelik zor sorular yöneltmişti.

Ancak soruları yanıtlayamayan sobacıoğlu çakma beyaz Türk Soner yine ‘kaçak dövüş’ü seçti.

 

Soner Yalçın kendisine ait ‘haber’ sitesi odatv’den Akit’e saldırmaya kalkıştı. Şimdi bir kez daha çağrı yapıyoruz… Soner bırak şimdi ‘beyaz Türk’ oyunlarını da sorularımıza cevap ver. Sadece bir kereliğine delikanlı gibi bu soruları yanıtla… Senin üstadın, öve öve bitiremediğin sevgili hocan Yalçın Küçük’ün PKK bağlantısı hakkında ne düşünüyorsun? Sen bu desteğin neresindesin? Sen yumuşak tampon görevi ile PKK-Kemalist bağlantısını kurmakla mı görevlisin?

PKK’ya çiçek veren Doğu Perinçek ile kaç sene çalıştın?

Senin patronluğunu yaptı mı yapmadı mı?

PKK’nın kanlı teröristi Öcalan il

 

e kahvaltı yapan ve Öcalan’ın kitaplarını yazdığı iddialarına cevap veremeyen PKK’ya Terör diyemeyen Yalçın Küçük ‘benim hocamdır ondan çok şey öğrendim’ dedin mi demedin mi?

Sobacıoğlu bir uyarı daha… Yakında iddia ettiğimiz belgeleri de yayınlayacağız.

İşte sobacıoğlu Soner’e yönelttiğimiz o sorular:

 

 

Soner Yalçın Kemalistleri bakın nasıl kandırıyor

Soner Yalçın ve aveneleri kaçak dövüşüyor… Ayak yapmayı bırakın da cevap verin!

 
Etiketlersoner yalçınoda tvkemalistpkkyalçın küçük
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