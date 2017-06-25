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Bir zehirlenme vakası daha! Askerler hastaneye kaldırıldı!

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker hastaneye kaldırıldı.

25 Haziran 2017 Pazar 00:52
Bir zehirlenme vakası daha! Askerler hastaneye kaldırıldı!

Edinilen bilgiye göre Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda akşam yemeğinde kıymalı yumurta yiyen askerlerden 10'u iftardan sonra fenalaştı.

Fenalaşan askerler ambulans ve jandarma araçlarıyla Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi. Mideleri yıkanan askerler tedavi altına alındı.

Öte yandan kıymalı yumurtayı getiren lokantanın 2 yıldır karakola yemek verdiği öğrenildi.

Olaydan sonra jandarma polis karakoluna çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi gönderildi. Büyükorhan İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'da bilgi almak için Karakola gidip incelemelerde bulundu.

Kaya olayla ilgili olarak 10 askerin Çekirge devlet Hastanesinde tedavi edildiğini hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Askerlerin akşam yemeğinde kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt yediğini belirten İlçe Kaymakamı Kaya yemeklerden numune aldık gerekli yerlere göndereceğiz. Askerlerin durumu iyiye gidiyor. Olayı çok yönlü inceliyoruz dedi. 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:52
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